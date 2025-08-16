Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Torgau hat ein Hund in einem Restaurant zwei Kinder gebissen. (Symbolbild)
In Torgau hat ein Hund in einem Restaurant zwei Kinder gebissen. (Symbolbild)
Sachsen
Dogge fällt Kinder in Restaurant an
In einem Restaurant in Torgau beißt ein Hund zwei Mädchen. Sie kommen ins Krankenhaus.

Torgau.

Nach der Attacke eines Hundes auf zwei Kinder in Torgau (Landkreis Nordsachsen) ermittelt die Polizei gegen den 64 Jahre alten Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung. Seine argentinische Dogge habe die beiden Mädchen im Alter von vier und acht Jahren in einem Restaurant angefallen und gebissen, teilte die Polizei mit. 

Die Kinder wurden verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. "Ersten Erkenntnissen nach besaß der Hund ein relativ weites Handlungsfeld aufgrund einer langen Leine und hatte keinen Maulkorb um", hieß es von der Polizei. (dpa)

