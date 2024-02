Doppelsitzer Eitberger/Schirmer Dritte im Rodel-Weltcup

Bei der WM blieben die ambitionierten deutschen Frauen-Duos ohne Medaille, nun meldet sich das Duo Eitberger/Schirmer mit einem Podiumsplatz zurück.

Altenberg.

Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Altenberg hat sich das Doppelsitzer-Duo Dajana Eitberger und Saskia Schirmer mit Rang drei im Weltcup zurückgemeldet. Nach zwei Läufen am Samstag hatte das thüringische-bayerische Duo 0,211 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Italienerinnen Andrea Voetter und Marion Oberhofer. Zweite in Altenberg wurden Anda Upite und Kitija Bogdanova aus Lettland.