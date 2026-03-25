Doppelt so viele wie 2015: Immer mehr Unternehmen in Sachsen beschäftigen Ausländer

Sachsen holt bei der Beschäftigung von internationalen Fachkräften auf. Doch wie viele sind es überhaupt, welche Qualifikationen bringen sie mit, verdrängen sie einheimische Arbeitnehmer?

Die Lage ist ernst: In den kommenden fünf Jahren werden in Sachsen 180.000 Stellen frei, weil die Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen. Davon kann aber jede dritte nicht nachbesetzt werden. Die Lage ist ernst: In den kommenden fünf Jahren werden in Sachsen 180.000 Stellen frei, weil die Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen. Davon kann aber jede dritte nicht nachbesetzt werden.