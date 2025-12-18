MENÜ
Hinter einer verschlossenen Zellentür spielte sich in der JVA Leipzig ein Drama ab, das für den Häftling Mohamed R. tödlich endete. Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Drama in Leipziger Gefängnis: Häftling nach Kuss seiner Freundin tot
Redakteur
Von Jürgen Becker
Eine 24-Jährige will Drogen ins Leipziger Gefängnis schmuggeln. Übergeben werden soll der Stoff an ihren Freund bei einem Kuss. Doch das geht schief. Heute steht sie deshalb vor Gericht.

Leipzig.

Laura R. und ihr Partner Mohamed R. hatten einen Plan: Sie sollte ihn bei einem Besuch am 2. Januar mit ein paar Gramm Methamphetamin versorgen. Die Droge war in Alufolie verpackt, die Kugel hatte Laura R. im Mund unter der Zunge. Die Kontrollen in der JVA Leipzig, in der Mohamed R. schon wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft saß, passierte Laura L. noch ohne Probleme. Doch dann ging alles schief, wie Johann Jagenlaufer, Sprecher des Leipziger Landgerichts, auf Anfrage der „Freien Presse“ erklärte. Zuerst hatte „Tag24“ über diesen Fall berichtet.

Drogenkugel bei Kuss verschluckt

Laut Landgericht verschluckte Mohamed R. nämlich die Kugel mit der Droge versehentlich. Der Tunesier ließ sich zwar zunächst nichts anmerken. Nach dem etwa einstündigen Besuch kehrte er in seine Zelle zurück. „Dort hoffte er offenbar, die Drogenkugel bald unversehrt ausscheiden zu können“, wie „Tag24“ berichtet. Doch offenbar trat eine größere Menge Methamphetamin im Magen des 23-Jährigen aus - und die löste im Körper von Mohamed R. verheerende Prozesse aus.

Herzstillstand wegen Überdosis

Am nächsten Morgen wurde der Häftling bewusstlos vorgefunden. Er hatte einen Herzstillstand erlitten. „Ein Notarzt versuchte den Mann noch zu retten“, erklärte Landgerichtssprecher Jagenlauf der „Freien Presse“. „Letztlich aber vergeblich. Er starb an den Folgen einer Überdosis.“

Prozess startet am heutigen Donnerstag

Für Laura R. selbst ist der Verlust ihres Partners gleich mehrfach tragisch. Sie verlor durch ihren „Todeskuss“ nicht nur ihren Lebensgefährten und Vater ihrer inzwischen dreijährigen Tochter. Ihr selbst droht jetzt auch Gefängnis. An diesem Donnerstag beginnt am Landgericht Leipzig der Prozess gegen Laura R.. Die Anklage lautet: leichtfertige Verursachung des Todes eines anderen durch vorsätzliche Abgabe von Betäubungsmitteln. (juerg)

