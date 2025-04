Dramatik statt Yoga-Retreat - 500. Folge "Soko Leipzig"

Was als ruhiges Wochenende geplant war, verläuft viel dramatischer als gedacht. In der 500. Folge der "SOKO Leipzig" geht es um Leben und Tod - und Rache.

Leipzig. Eigentlich soll es für die Chefin der "SOKO Leipzig", Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann gespielt von Melanie Marschke, in der 500. Folge erholsam zugehen: Ein Yoga-Wochenende mit Kolleginnen steht an. Doch die "SOKO Leipzig" wäre nicht eine der erfolgreichsten Krimiserien im deutschen Fernsehen, wenn es in der Jubiläumsfolge "Namasté" nicht ganz anders käme. Heute ist sie um 21.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Idylle in der Heide - Dramatik in Leipzigs Innenstadt

Während die Frauen in der idyllischen Dahlener Heide mit Übungen wie Bogenschießen relaxen wollen, ereignet sich in Leipzigs Innenstadt Dramatisches. Ein Gefangenentransporter wird überfallen. Ein Justizmitarbeiter wird getötet und ein Häftling befreit. Es handelt sich um den Waffenhändler Kolja Sendko (Peter Miklusz), der auf Rache sinnt. Schnell wird es gefährlich - auch für das Damen-Quartett um Kommissarin Ina Zimmermann in der Heide.

Nächste Staffel kommt im Herbst

Die 500. Folge wird zugleich der Abschluss der 25. Staffel des Freitagskrimis sein. Ab Herbst geht es dann mit neuen Folgen weiter, wie die Produktionsfirma mitgeteilt hat. Die Serie wird von UFA Fiction für das ZDF produziert.

Die "SOKO Leipzig" nahm 2001 ihre Arbeit auf. Sie war der erste Ableger der traditionsreichen "SOKO 5113", die schon seit Ende der 1970er Jahre Kriminalfälle im deutschen Fernsehen löste. Aktuell besteht das "SOKO-Leipzig-Team" neben der Leiterin Zimmermann aus den Kriminalisten Jan Maybach (Marco Girnth), Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) und Kim Nowak (Amy Mußul). (dpa)