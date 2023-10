Drastische Mittelkürzungen für IAT und FES wohl vom Tisch

Den für Erfolge im Leistungssport eminent wichtigen Instituten IAT und FES drohten schmerzhafte finanzielle Einschnitte. Nun können sie aber mit einer Budget-Aufstockung rechnen.

Leipzig/Berlin.

Die von der Bundesregierung im Haushaltsentwurf geplanten Mittelkürzungen für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig (IAT) und das Institut für die Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin (FES) sind offenbar vom Tisch. Das erklärte am Mittwoch die Leipziger Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen) bei "Sport im Osten" im MDR.