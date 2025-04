Drei junge Männer überfallen Discounter in Leipzig

Am Morgen betreten drei schwarz gekleidete Männer einen Discounter in Leipzig und bedrohen eine Kassiererin. Nach einem Griff in die Kasse fliehen die Täter.

Leipzig.

Drei unbekannte Täter haben in Leipzig einen Discounter überfallen und mehr als 500 Euro aus der Kasse erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten sie am Morgen eine Angestellte mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand". Die 46-Jährige habe daraufhin die Kasse geöffnet. Die Räuber flüchteten mit der Beute. Laut Polizei handelte es sich um schwarz gekleidete junge Männer im geschätzten Alter von 17 bis 20 Jahren. (dpa)