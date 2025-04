Drei neue Lotto-Millionäre in Sachsen: Das machen die Glückspilze jetzt mit ihrem Gewinn

Spiel 77 brachte einer Tipperin aus Sachsen Glück. Zwei andere Lotto-Spieler blieben indes lange anonym. Inzwischen haben sich aber alle drei Millionen-Gewinner bei Sachsenlotto gemeldet - und durchblicken lassen, was sie mit dem Geld vorhaben.

Leipzig.

Die drei Glückspilze hatten ihren Spielschein in Dresden, Nordsachsen und Leipzig abgegeben. Zwei Millionengewinne stammen aus der Ziehung vom 15. Februar, einer aus der vom 15. März. Innerhalb von nur drei Tagen haben sich vergangene Woche jetzt gleich alle drei Lottomillionäre aus Sachsen bei der Lottozentrale in Leipzig gemeldet, um sich ihren Gewinn überweisen zu lassen.

Multimillionär hatte eigentlich nur mit ein paar Tausend Euro gerechnet

Der Leipziger Spieler darf sich über exakt 9.554.458 Euro freuen. Mit seinen sechs Richtigen plus Zusatzzahl räumte er einen der größten Lottogewinne aller Zeiten in Sachsen ab. Seinen Spielschein hatte er zwar in einer Annahmestelle vor gut drei Wochen schon einmal auf einen Gewinn prüfen lassen. Dort bekam er aber nur die Info, mehr als 1000 Euro gewonnen zu haben, und die Unterlagen zur Gewinnanmeldung. „Ich spiele schon sehr lange Lotto und habe nicht mit einem so hohen Gewinn gerechnet“, erzählt er. „Ich dachte, ich hätte ein paar Tausend Euro gewonnen, also habe ich mich auch nicht beeilt, um die Gewinnsumme herauszufinden.“

Leipziger Glückspilz: Ich konnte es einfach nicht glauben

Daheim ließ der Glückspilz die Unterlagen zur Gewinnanmeldung erst einmal unberührt liegen. Erst nach einer weiteren Woche hat er dann auf sachsenlotto.de mal nachgeschaut. „Ich konnte es einfach nicht glauben“, sagt er. „Dann kamen die Berichte über den Leipziger Multimillionär, der noch nicht bei Sachsenlotto war.“ Irgendwann habe er dann begriffen, dass er der Gesuchte war. „Das war für mich unglaublich. Ich habe es mehrere Tage nicht fassen können, dass es so viel Geld ist. Das war mir einfach zu viel und ich musste mich an den Gedanken lange gewöhnen. Also rief ich bei Sachsenlotto an und erfuhr, dass ich noch Zeit hätte, um zu kommen. Und dann wartete ich ab, bis ich frei hatte.“

Eine Weltreise steht auf der Wunschliste weit oben

Vom Glück des Leipziger Lottospielers wissen bislang nur wenige - „und das soll auch so bleiben“, sagt er. Deshalb will er weder sein Alter noch seinen Beruf öffentlich machen. „9,6 Millionen Euro sind viel Geld und das kann zu viel Streit führen.“ Er selbst brauche auch noch Zeit, um sich zu überlegen, was er mit seinem Gewinn machen und wem er davon erzählen wolle. Eines hat der Leipziger Spieler aber doch schon verraten: Er will seinen Gewinn jetzt auf jeden Fall genießen, sein Glück mit seiner Familie teilen und eine lange Reise machen – am liebsten mit einem Kreuzfahrtschiff um die Welt.

Nordsachsen ahnten lange vom Lotto-Gewinn nichts

Den zweiten Millionengewinn aus der Ziehung vom 15. Februar heimste ein älteres Ehepaar aus Nordsachsen ein. „Die beiden haben sich super gefreut“, berichtet Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke. Der Lotto-Sechser beschert dem Paar jetzt nicht nur 2.219.071,30 Euro, sondern auch einen entspannten Ruhestand. Den Spielschein hatten die beiden für mehrere Ziehungen in Folge gespielt, weil ein Kurzurlaub bevorstand. „Eigentlich kontrolliere ich meine Tipps nach einer Lottoziehung nicht selbst, sondern lasse ihn immer in der Annahmestelle prüfen“, erzählt der Senior. „Dieses Mal waren ja ein paar Ziehungen vergangen und wir waren überrascht, als es hieß ‚Großgewinn‘.“ Von einem Millionengewinn ahnte das Paar da aber noch nichts. Inzwischen wissen die beiden aber, was sie auf jeden Fall damit machen wollen: Beide träumen schon eine Weile von einer seniorengerechten Wohnung oder einem Haus fürs Alter. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Traum wahr werden zu lassen.“

Spiel 77 macht auch eine Dresdnerin zur Millionärin

Die Neu-Millionärin aus Dresden hat hingegen am 15. März in der Zusatzlotterie Spiel 77 exakt 1.577.777 Euro gewonnen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann nutzte sie vergangene Woche einen freien Tag, um sich auch wirklich nicht noch auf der Arbeit zu verplappern, und meldete den Gewinn in Leipzig an. Beide spielen regelmäßig 6 aus 49 und beide Zusatzlotterien - immer jeder mit seinem eigenen Spielschein, bislang immer mit eher wenig Erfolg. Das Ehepaar will nun in Ruhe Pläne schmieden. Ein paar Wünsche gibt es aber schon: Renovierungsarbeiten stehen an, ein neues Auto wäre schön, auch Reisen sind geplant. „Eines ist sicher, wir möchten entspannt in die Zukunft schauen und ganz in Ruhe die Welt entdecken.“ (juerg)