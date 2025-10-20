Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kutschke muss drei Spiele pausieren.
Kutschke muss drei Spiele pausieren.
Sachsen
Drei Spiele Sperre für Dresdens Kutschke
Eine Tätlichkeit mit Konsequenzen. Dynamo Dresden muss vorerst auf seinen Routinier verzichten.

Düsseldorf.

Stürmer Stefan Kutschke steht dem Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden in den nächsten drei Spielen nicht zur Verfügung. Der 36-Jährige wurde nach seiner Roten Karte in der Partie bei Preußen Münster am vergangenen Samstag (2:2) wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre belegt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund nach dem Sportgerichtsurteil mit. Die Dresdner haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. (dpa)

