Drei Spiele Sperre für Halles Enrique Lofolomo

Halle. Enrique Lofolomo vom Drittligisten Hallescher FC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Ligaspiele gesperrt worden. Das teilte der HFC am Montag auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt und somit ist es rechtskräftig.

Lofolomo hatte im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken (0:2) die Rote Karte gesehen, nachdem er in der 79. Minute mit gestrecktem Bein und offener Sohle in Julian Günther-Schmidt gesprungen war. Durch die Sperre verpasst der Mittelfeldspieler sowohl das Nachholspiel gegen Freiburg II an diesem Dienstag als auch die Partien gegen Unterhaching und Freiburg. (dpa)