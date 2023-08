Drei Verletzte bei Unfall in Weischlitz im Vogtland

Weischlitz/Zwickau.

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Weischlitz im Vogtland leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 40.000 Euro.