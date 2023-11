Drei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Dresden

Dresden. Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Dresden sind drei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger sei mit seinem Auto auf einer Kreuzung nach links abgebogen und dabei mit dem Rettungswagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend sei das Auto noch gegen das Fahrzeug eines 60-Jährigen geschleudert worden, hieß es weiter.

Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagvormittag in seinem Auto eingeklemmt und daraufhin von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wagen herausgeschnitten. Der 41-Jährige und der 19 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 20 Jahre alte Insassin des Rettungswagens wurde leicht verletzt und der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden war zunächst nicht bekannt. (dpa)