Drei weitere Traumaambulanzen in Sachsen

Nach einer Gewalterfahrung brauchen Betroffene rasche Unterstützung. In Sachsen wird das Netz der Traumaambulanzen ausgebaut.

Dresden.

Für schnelle Hilfe nach Gewalterfahrungen gibt es in Sachsen nun drei weitere Traumaambulanzen. Zu Beginn des Jahres lief der Betrieb in den sächsischen Krankenhäusern in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) und Altscherbitz bei Leipzig sowie in der Klinik am Waldschlößchen in Dresden an, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit existieren elf Jahre nach der Eröffnung der ersten sächsischen Traumaambulanz inzwischen neun solcher Einrichtungen für Erwachsene sowie vier für Kinder und Jugendliche im Freistaat.