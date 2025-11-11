Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (links) gibt jetzt in Aue Schwimmunterricht. (Archivbild)
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (links) gibt jetzt in Aue Schwimmunterricht. (Archivbild) Bild: picture-alliance/ dpa
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (links) gibt jetzt in Aue Schwimmunterricht. (Archivbild)
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (links) gibt jetzt in Aue Schwimmunterricht. (Archivbild) Bild: picture-alliance/ dpa
Sachsen
Dreifache Olympiasiegerin gibt Kindern Schwimmunterricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einst war sie Weltklasse-Schwimmerin. Nun gibt Ulrike Schmidt Schwimmunterricht - in der Schwimmhalle Aue.

Aue-Bad Schlema.

Schwimmen lernen mit weltmeisterlicher Technik: In Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) gibt eine waschechte Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kindern Schwimmunterricht. Ab Anfang des Jahres unterrichtet Ulrike Schmidt (66) wieder Kinder ab fünfeinhalb Jahren in der Schwimmhalle Aue, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Anmelden kann man sich ab 24. November.

Schmidt erreichte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal unter ihrem Geburtsnamen Richter drei Goldmedaillen für die DDR. Außerdem gewann sie mehrere Welt- und Europameistertitel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
10.11.2025
2 min.
Basketball-Legende Lenny Wilkens gestorben
Lenny Wilkens war als Spieler und Trainer erfolgreich. (Archivbild)
Lenny Wilkens gewann Titel in der NBA und bei Olympia. Nun ist der frühere Weltklasse-Spieler und -Coach im Alter von 88 Jahren gestorben.
08.11.2025
2 min.
Erzgebirge Aue verdient sich einen Punkt beim SC Verl
Torwart Martin Männel war in Verl bester Auer. (Archivbild)
Lange Zeit haben die Sachsen Glück. Beim Spitzenteam in Verl zeigt die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Comeback-Qualitäten.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel