Die Polizei brachte den Dreijährigen auf ein Revier. (Symbolbild)
Die Polizei brachte den Dreijährigen auf ein Revier. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Dreijähriger läuft in Dresden von zu Hause weg
Plötzlich ist das Kind weg: In Dresden wählt eine Mutter den Notruf, weil ihr Kind verschwunden ist. An einer Bushaltestelle wird das Kind gefunden.

Dresden.

Ein Dreijähriger ist in Dresden von zu Hause weggelaufen. Zeugen entdeckten den Jungen am Mittwochvormittag an einer Bushaltestelle in der Nähe und informierten die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Demnach bemerkte die Mutter zur selben Zeit, dass ihr Kind verschwunden war, und wählte den Notruf. 

Der Dreijährige wurde den Angaben zufolge von Einsatzkräften auf ein Revier gebracht, wo er im Laufe des Vormittags wohlbehalten von den Eltern abgeholt wurde. Warum der Junge weglief, war zunächst nicht bekannt. (dpa)

