Dresden braucht Wasser: Flusswasserwerk an Elbe geplant

Dresden.

Dresden will die künftige Wasserversorgung sichern und plant ein neues Wassersystem samt Flusswasserwerk an der Elbe. Die Gesamtinvestition solle bei mehr als 320 Millionen Euro liegen, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Damit reagiert die Landeshauptstadt vor allem auf den riesigen Wasserbedarf der Chipindustrie im Norden der Stadt. Nach Bosch, Infineon und anderen will auch der weltgrößte Chipkonzern TSMC aus Taiwan in Dresden ein Werk errichten. Bis 2026 sollen die drei bestehenden Wasserwerke Hosterwitz, Tolkewitz und Coschütz ertüchtigt werden und das Reserve-Wasserwerk Albertstadt erneut in Betrieb gehen. Das neue Flusswasserwerk soll im Dresdner Westen entstehen.