Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Nach einem Finanzzwischenbericht wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. (Archivbild)
Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Nach einem Finanzzwischenbericht wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Nach einem Finanzzwischenbericht wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. (Archivbild)
Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Nach einem Finanzzwischenbericht wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dresden droht ein Haushaltsloch von fast 65 Millionen Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen belasten Dresdens Haushalt. Ein neues Strukturkonzept und harte Debatten stehen bevor.

Dresden.

Die Landeshauptstadt Dresden steuert auch im laufenden Jahr auf ein Haushaltsdefizit in Millionenhöhe zu. Wie aus einem Finanzzwischenbericht hervorgeht, wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. Grund seien steigende Ausgaben in den Bereichen Soziales und Personal sowie rückläufige Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen, teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit.

Demnach verschlechtern sich die Erträge um rund 32,7 Millionen Euro, während die Ausgaben um 66,4 Millionen Euro steigen. Unter dem Strich rechnet die Stadt mit einem Minus von etwa 100 Millionen Euro bei den laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit.

Hilbert sprach von "akutem Handlungsbedarf". Für das kommende Jahr zeichne sich bereits jetzt ein zusätzliches Defizit von rund 144 Millionen Euro ab. Daher müsse ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt und umgesetzt werden. "Wir werden eine ehrliche, aber harte Konsolidierungsdebatte führen müssen, deren Eckpunkte in den verbleibenden Wochen dem Stadtrat vorgelegt werden", sagte der OB. 

Die bereits im Sommer beschlossenen Bewirtschaftungseinschränkungen der Ämterbudgets um bis zu zehn Prozent sollen weiter gelten, um den Fehlbetrag nicht weiter anwachsen zu lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:26 Uhr
2 min.
Carolabrücke: Abriss kostet Stadt 32 Millionen Euro
Der Abriss der im vergangenen Jahr teils eingestürzten Spannbetonbrücke kostet die Stadt nach eigenen Schätzungen rund 32 Millionen Euro. (Archivbild)
Neubau erst ab 2028. Es wird langsam klar, wie teuer der Abriss der Dresdner Carolabrücke wird. Für Sicherungsmaßnahmen und Verkehrsführung sind rund fünf Millionen Euro geflossen.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
18:24 Uhr
2 min.
77,5 Millionen Euro für neues Berufsschulzentrum in Dresden
In Dresden entsteht ein neues Berufsschulzentrum. (Archivbild)
In Dresden entsteht bis 2028 ein Berufsschulzentrum für Elektrotechnik. Künftig werden dort rund 2.200 Berufsschüler ausgebildet – erstmals auch auf Englisch.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel