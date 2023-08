Dresden feiert 2024 Romantiker Friedrich zum 250. Geburtstag

Dresden.

Eine Doppelschau mit Gemälden und Zeichnungen der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) macht Dresden für einige Monate zum Hotspot im 250. Geburtsjahr des Malers Caspar David Friedrich (1774-1840). Ab Mitte August 2024 an präsentieren Albertinum und Kupferstich-Kabinett Meisterwerke des deutschen Künstlers. "So tiefgreifend kann man Caspar David Friedrich nur in Dresden verstehen, der Stadt seines Schaffens, in der Nähe der Kunst, die ihn beschäftigt und der Landschaft, die ihn zum Romantiker gemacht hat, dort wo alles begann", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der SKD unter Bezug auf den Titel. Der Ticketvorverkauf für die mit "Wo alles begann" überschriebene Präsentation beginnt danach am 5. September, genau ein Jahr vor Friedrichs rundem Geburtstag.