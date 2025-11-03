Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild)
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild)
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Dresden plant große Rubens-Ausstellung zum 450. Geburtstag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2027 feiert Dresden den 450. Geburtstag von Peter Paul Rubens mit einer großen Ausstellung. Was Besucher in der Gemäldegalerie Alte Meister erwartet.

Dresden.

Anlässlich des 450. Geburtstages des flämischen Malers Peter Paul Rubens im Jahr 2027 bereiten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) eine große Sonderausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister vor. Im Mittelpunkt werde der bedeutende Rubens-Bestand der SKD stehen, teilte das sächsische Ministerium für Kultur mit.

Im Rahmen des Jubiläums arbeitet Dresden eng mit dem belgischen Antwerpen zusammen, wo der Maler viele Jahre lebte. Das sogenannte "Rubens-Projekt" ist eine Kooperation der Gemäldegalerie Alte Meister, des Königlichen Museums der Schönen Künste Antwerpen und der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Das Projekt umfasst die Erforschung sowie die Katalogisierung von rund 80 Werken beider Museen.

Klepsch: Viele Touristinnen und Touristen in Dresden erwartet

Als Höhepunkt dieser Zusammenarbeit werden sowohl in Dresden als auch in Antwerpen im Jubiläumsjahr 2027 Sonderausstellungen zum Werk von Peter Paul Rubens präsentiert.

"Das Rubens-Jubiläum im Jahr 2027 wird ein weiterer kultureller und touristischer Höhepunkt für Sachsen sein. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bereiten diese besondere Ausstellung bereits intensiv und mit großem Engagement vor", so Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22.10.2025
2 min.
Kunstsammlungen Dresden würdigen Designer Rudolf Horn
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild)
Die Möbel, die er entworfen hat, begleiteten viele Menschen in der DDR - und sind auch heute noch gefragt. Nun ist Horn im Alter von 96 Jahren gestorben. In der Fachwelt wird er weiter geschätzt.
21.10.2025
2 min.
Ausstellung zu 150 Jahre Museum für Völkerkunde in Dresden
Im Japanischen Palais in Dresden widmet sich eine Ausstellung dem 150 Jahre alten Museum für Völkerkunde. (Archivbild)
Schon die sächsischen Kurfürsten waren an exotischen Exponaten aus allen Teilen der Welt interessiert. Eine Schau in Dresden zeigt nun die Geschichte der hiesigen Völkerkunde.
Mehr Artikel