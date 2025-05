Dresden setzt bei Pflege der Elbwiesen weiter auf Schafe

Rasenmäher mit vier Beinen: An den Dresdner Elbwiesen grasen Schafen und pflegen so ein Stück Natur. Der langjährige Schäfer hat nun einen Nachfolger gefunden.

Dresden.

Die Stadt Dresden will bei der Pflege der Elbwiesen weiter auch auf tierische Helfer setzen. Schon seit 1992 sorgen hier rund 600 Schwarzkopf- und Suffolk-Schafe dafür, dass die Wiesen in einem guten Zustand sind und zum Verweilen genutzt werden können. Schäfer Steffen Vogel will nun in den Ruhestand gehen, hat aber schon einen Nachfolger gefunden, teilte die Stadt mit. Noch in diesem Jahr werde Eric Fischer die Betreuung der Schafe übernehmen.