Dresden spart auch in diesem Winter Energie

Dresden.

Im zweiten Jahr in Folge will Dresden im Winter Energie sparen. So wird die Temperatur in öffentlichen Gebäuden abgesenkt, Flure, Treppenhäuser und Räume ohne Arbeitsplatz werden auf maximal 16 Grad geheizt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Außerdem soll die rein dekorative Beleuchtung an Gebäuden in der Landeshauptstadt abgeschaltet werden.