Dresden trennt sich von Torwart Müller

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden und Torwart Sven Müller gehen fortan getrennte Wege. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wurde der ursprünglich bis 2024 datierte Vertrag des 27-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. Müller war erst im vergangenen Sommer an die Elbe gewechselt und absolvierte seither sechs Pflichtspiele. "Damit möchten wir ihm vor allem die Möglichkeit geben, sich in dieser frühen Phase des Transferfensters einen neuen Verein suchen zu können, der ihm die von ihm persönlich erhoffte Einsatzzeit bieten kann", erklärte Dynamo-Sportchef Ralf Becker. Müller wird laut "Bild" mit Liga-Kontrahent Hallescher FC in Verbindung gebracht, wo er vor seiner Dynamo-Zeit als unumstrittene Nummer eins galt.

In der kommenden Saison wird das Torwart-Trio an der Elbe um Stefan Drljaca und Kevin Broll von Dynamos Eigengewächs Erik Herrmann komplettiert. Der 18-Jährige rückt aus dem A-Junioren-Kader in die Profimannschaft auf. (dpa)