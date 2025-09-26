Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dresden verhängt für das nächste Jahr eine Haushaltssperre. (Symbolbild)
Dresden verhängt für das nächste Jahr eine Haushaltssperre. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Dresden verhängt für das nächste Jahr eine Haushaltssperre. (Symbolbild)
Dresden verhängt für das nächste Jahr eine Haushaltssperre. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Dresden verhängt Haushaltssperre für 2026
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden zieht die Notbremse: Wegen explodierender Kosten drohen 2026 Einschnitte bei Jugend, Kultur und Sport. Wie geht es weiter?

Dresden.

Dresden hat angesichts der prekären Finanzlage eine Haushaltssperre für 2026 verhängt. "Die dramatische Finanzlage der Kommunen deutschlandweit lässt uns hier gar keine andere Wahl", sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). So wie Dresden gehe es allen Städten und Gemeinden. Als Gründe nannte er vor allem "massive Kostenanstiege" im Sozialbereich einerseits und Auflagen zur Konsolidierung des Haushalts andererseits. Haushaltssperren bedeuteten Einschnitte dort, "wo es die Bürgerinnen und Bürger" direkt spüren, so Hilbert. Etwa bei den freiwilligen Leistungen für Jugend, Kultur oder Sport. 

Die Haushaltssperre gilt ab sofort für das Haushaltsjahr 2026. Demnach wird nur die Hälfte des geplanten Budgets freigegeben. Die Stadt begründete den Schritt damit, dass bereits Ende 2025 ein Betrag von rund 64 Millionen Euro fehlt. Zudem werde sich laut aktuellen Prognosen der Fehlbetrag im nächsten Jahr nochmals erhöhen. "Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für 2026 wird gegenwärtig geprüft", hieß es.

Verpflichtende Ausgaben wie Sozialleistungen und Personal sind ausgenommen. Um Planungssicherheit zu schaffen, sollen bei freiwilligen Leistungen im Bereich der Jugend-, Kultur- und Sportförderung die Mittel grundsätzlich in Höhe von 75 Prozent freigegeben werden. "Bund und Länder müssen endlich für Entlastungen zu sorgen, da anderenfalls die Leistungsfähigkeit der Kommunen und damit der soziale Zusammenhalt gefährdet wird", forderte Hilbert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
08.09.2025
2 min.
Dresden droht ein Haushaltsloch von fast 65 Millionen Euro
Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Nach einem Finanzzwischenbericht wird für 2025 ein ungedeckter Fehlbetrag von fast 65 Millionen Euro erwartet. (Archivbild)
Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen belasten Dresdens Haushalt. Ein neues Strukturkonzept und harte Debatten stehen bevor.
16.09.2025
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel