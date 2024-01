Dresden verpatzt das Heimspiel gegen Dortmund II.

Dresden. Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat auch das zweite Heimspiel des Kalenderjahres 2024 verloren. Am späten Sonntagabend unterlagen die Sachsen Borussia Dortmund II. mit 1:2 (0:1). Rodnei Elongo-Yombo (23.) brachte die Gäste überraschend in Führung. Den überfälligen Ausgleich verschuldete BVB-Schlussmann Silas Ostrzinsk (65.) unglücklich. In einer hektischen Schlussphase brachte Joker Samuel Bamba (86.) den Außenseiter auf die Siegerstraße.

Die Hausherren starteten mit viel Schwung in die Partie. Jakob Lemmer (28.) und Luca Herrmann verpassten die Führung jeweils knapp. Der BVB seinerseits trat erst durch einen kapitalen Fehlpass der Dresdner Hintermannschaft offensiv in Erscheinung. Elongo-Yombos Tor war die erste und einzige Torchance der Gäste im ersten Durchgang. Auch im zweiten Abschnitt bestimmte die SGD das Spielgeschehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich überschlugen sich die Ereignisse in die Schlussphase. Dresdens Niklas Hauptmann scheiterte in der 86. Minute wenige Meter frei vor dem Tor stehend am Pfosten, Bamba besiegelte im Gegenzug die Heimniederlage. (dpa)