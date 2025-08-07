Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadt Dresden will gezielt gegen die Asiatische Tigermücke vorgehen. (Archivbild)
Die Stadt Dresden will gezielt gegen die Asiatische Tigermücke vorgehen. (Archivbild) Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Die Stadt Dresden will gezielt gegen die Asiatische Tigermücke vorgehen. (Archivbild)
Die Stadt Dresden will gezielt gegen die Asiatische Tigermücke vorgehen. (Archivbild) Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Sachsen
Dresden will gezielt gegen Asiatische Tigermücke vorgehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden möchte der Asiatischen Tigermücke den "Stachel" ziehen. Die aggressiven Tiere können mit ihrem Stechrüssel gefährliche Krankheiten übertragen. Nun sollen sie an der Elbe in die Falle gehen.

Dresden.

Dresden sagt der aggressiven Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) den Kampf an. Dazu legen das Gesundheitsamt der Stadt und die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) ein Programm zur Überwachung, Prävention und Bekämpfung der Insekten auf. Der Fokus richtet sich dabei auf den Stadtteil Äußere Neustadt, in dem die Mücke zuletzt immer wieder auftauchte. "Anwohner können aktiv mitwirken, indem sie Brutstätten vermeiden, Präventionsmaßnahmen einhalten und Verdachtsfälle melden", teilte die Stadt mit. 

Am kommenden Montag soll das Programm beginnen. Mit dessen Durchführung wurde eine Firma aus Nürnberg beauftragt, die über umfassende Expertise auf dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung verfügen soll und bundesweit aktiv ist. Bis Oktober sollen Bewohner des Stadtteils zunächst in Gesprächen, per Post, E-Mail oder via Website über die Identifizierung von Brutstätten und wirksame Maßnahmen zur Vorsorge informiert werden. Die Bevölkerung wird ersucht, den Fund von Tigermücken per Foto zu dokumentieren und der LUA zu melden.

Tigermücken haben kontrastreiche schwarz-weiße Musterung

Die Asiatische Tigermücke kann anhand einer Reihe charakteristischer Merkmale erkannt werden. Dazu zählen eine deutliche, kontrastreiche schwarz-weiße Musterung. Deshalb werden die Insekten auch "fliegendes Zebra" genannt. Am Kopf und am Rücken haben sie weiße Längsstreifen. Auch an den Hinterbeinen gibt es weiße Streifen, das letzte Beinglied ist ganz weiß. Die Tiere besitzen durchsichtige Flügel und werden drei bis acht Millimeter groß, wie es hieß. 

Tigermückenfallen werden aufgestellt

Um das Ausmaß der Population und "Hotspots" zu erfassen, werden ab Montag in der Neustadt rund um die Tannenstraße mehrere Tigermückenfallen aufgestellt. Anwohner sollen alle möglichen Brutstätten in ihren Gärten und auf ihren Balkonen beseitigen und Gefäße vor Regen schützen. Regentonnen und ähnliche Wasserauffangbehälter sollten mit einem Mückennetz oder einem dicht schließenden Deckel verschlossen werden, hieß es. 

Die Asiatische Tigermücke, die auch tagsüber zusticht, wurde erstmals im Vorjahr in Dresden nachgewiesen. Sie war ursprünglich im asiatisch-pazifischen Raum beheimatet und breitet sich weltweit aus. Die Insekten können Krankheitserreger wie das Dengue-, Zika- und Chikungunya-Virus übertragen, ebenso das West-Nil-Virus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
28.07.2025
3 min.
Tigermücken im Anflug? Wie Sie sich und Ihr Zuhause schützen
Tigermücken können Krankheitserreger übertragen, etwa Viren von West-Nil, Dengue, Zika und Chikungunya.
Viel Regen, dann Wärme: beste Bedingungen für Asiatische Tigermücken, die Krankheiten übertragen können. Wie Sie verhindern, dass sich die Plagegeister in ihrem Garten und Zuhause breit machen.
23.07.2025
4 min.
Chikungunya breitet sich in China aus - WHO warnt global
Das Chikungunya wird durch bestimmte Mücken übertragen. (Symbolbild)
Tigermücken können das Chikungunya-Virus übertragen, wenn sie zustechen. Die WHO ist alarmiert. Die Mücke ist auch schon in Deutschland unterwegs.
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel