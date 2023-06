Dresdens Harres wechselt nach Homburg in die Regionalliga

Phil Harres wechselt von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden zum FC 08 Homburg. Der 21-jährige Angreifer wird somit in der kommenden Saison in der Regionalliga auflaufen. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit machten die Vereine keine Angaben.

"Für Phil wäre es aufgrund der vorhandenen Konkurrenz auf seiner Position im Sturmzentrum sehr schwer geworden, bei uns in der kommenden Saison auf viel Einsatzzeit zu kommen. Deshalb wollten wir ihm bei seinem Wechselwunsch nach Homburg auch keine Steine in den Weg legen", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker am Samstag in einer Vereinsmitteilung. (dpa)