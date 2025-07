Dresdens Jakob Zickler erleidet Schulterverletzung

Beim tschechischen Meister Slavia Prag verliert Dynamo 2:4. Bei der Niederlage verletzt Nachwuchshoffnung Jakob Zickler.

Dresden. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden muss bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Jakob Zickler verzichten. Der 19-Jährige zog sich beim Testspiel am Sonntag gegen Slavia Prag (2:4) eine Verletzung an der linken Schulter zu.

Im Rahmen des Vorbereitungsspiels in der tschechischen Hauptstadt war der Sohn des früheren Fußball-Nationalspielers Alexander Zickler, der einst bei Dynamo seine Erfolgskarriere begann, nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen und musste dann ausgewechselt werden.

Jakob Zickler hatte im November 2024 seinen ersten Profivertrag bei der SG Dynamo unterschrieben. In der abgelaufenen Saison feierte er am 4. Spieltag gegen den VfB Stuttgart II mit seiner Einwechslung in der 90. Minute sein Profidebüt für Schwarz-Gelb. (dpa)