Dresdens Sapina für zwei Spiele gesperrt

Eine Absicht wird dem Dresdner Sapina vom DFB-Sportgericht nicht unterstellt. Der Mittelfeldspieler wurde nach seinem Platzverweis gegen Hannover mit der Mindestsperre belegt.

Frankfurt/Main/Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss zwei Spiele auf Vinko Sapina verzichten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde nach seinem Platzverweis beim Heimspiel gegen Hannover 96 (2:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit der Mindeststrafe für rücksichtsloses Spiel belegt, wie der Verein bekannt gab. Dynamo hat das Urteil akzeptiert.

Sapina hatte den Hannoveraner Enzo Leopold in der 54. Minute unbeabsichtigt, aber mit offener Sohle die Wade des Gegenspielers getroffen. "Der DFB-Kontrollausschuss geht im summarischen Verfahren davon aus, dass Spieler Sapina die Absicht hatte, den Ball zu spielen", heißt es in der Urteilsbegründung, "Spieler Sapina hat jedoch durch seine Spielweise seinen Gegenspieler in dessen Gesundheit erheblich gefährdet und somit rücksichtslos im Sinne des §8 Nr. 1. b) der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gehandelt."

Da Leopold nicht verletzt wurde, keine Absicht vorlag und der gebürtige Ulmer in den vergangenen Jahren nicht vor dem Sportgericht erscheinen musste, sprachen die Richter die Mindestsperre aus. Sapina fehlt Dynamo in den Ligaspielen in Darmstadt und gegen den Karlsruher SC. (dpa)