Dresdner Archiv der Avantgarden öffnet Anfang Mai 2024

Ein Mäzen überlässt Sachsen seine Kunstsammlung. Der Freistaat investiert Millionen in ein angemessenes Domizil - und macht ein denkmalgeschütztes Dresdner Gebäude aus dem Barock zum modernen Kunsttempel.

Dresden.

Außen noch barock, innen ganz modern: Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Dresdner Blockhaus ist bereit für das Archiv der Avantgarden von Egidio Marzona. Nach rund vier Jahren Bauzeit wurde das einst als Wache errichtete Gebäude am Donnerstag an die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) übergeben. Aus einem sanierungsbedürftigen Bau sei "eine Architektur-Ikone von internationalem Rang" geworden, befand Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) zur Schlüsselübergabe. Der Freistaat investierte rund 29 Millionen Euro, dabei seien die Planungskosten "im Wesentlichen" eingehalten worden, trotz gestiegener Baupreise und Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Das "Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona" (ADA) soll am 5. Mai 2024 eröffnet werden.