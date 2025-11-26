Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Dresdner Standseilbahn läuft seit dem 17. November die Herbstrevision. (Archivbild)
Bei der Dresdner Standseilbahn läuft seit dem 17. November die Herbstrevision. (Archivbild) Bild: Jürgen Lösel/dpa
Bei der Dresdner Standseilbahn läuft seit dem 17. November die Herbstrevision. (Archivbild)
Bei der Dresdner Standseilbahn läuft seit dem 17. November die Herbstrevision. (Archivbild) Bild: Jürgen Lösel/dpa
Sachsen
Dresdner Bergbahnen starten in die Wintersaison
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihre Technik wurde auf Herz und Nieren geprüft, nun sind die beliebten historischen Bahnen wieder bereit für Fahrgäste. Ab Sonnabend sind beide Strecken wieder im Betrieb.

Dresden.

Zum ersten Adventswochenende startet nach der Dresdner Schwebebahn auch die Standseilbahn in die Wintersaison. Die routinemäßige, zweiwöchige Herbstrevision wird am Freitag abgeschlossen, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten. Die erste Abfahrt ist demnach am Sonnabend um 6:30 Uhr. 

Ab dann sind beide Bergbahnen wieder vollständig einsatzbereit und fahren nach ihrem regulären Winterfahrplan. Schneefall oder Glatteis bereiten ihnen den Angaben nach keine Probleme. Für einen sicheren Zugang zu den Stationen sorgt das Personal durch Freischaufeln und Abstumpfen der Wege.

Wackelkontakt bei Datenkabel behoben

Bei der Revision der Standseilbahn, die am 17. November begann, stand die optische Prüfung des Zugseils und eine Anpassung der Steuerungstechnik auf dem Programm. Ein Wackelkontakt im Netzwerkkabel sorgte für einen kurzen Stillstand. Mit einem neuen Kabel wurde das Problem behoben.

Die Schwebebahn hat die Revision bereits hinter sich. Vom 3. bis 14. November überprüften die Techniker besonders den Zustand der 33 Stahlstützen und des Fahrschienenträgers, an dem die beiden Wagen hängen. Neben dem Technik-Check wurden auf den Wagendächern Kameras zur Videoüberwachung des Fahrweges montiert. Diese sollen an den beiden Kreuzungen mit Straßen für zusätzliche Sicherheit bezüglich der Maximalhöhe passierender Fahrzeuge dienen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
18:08 Uhr
2 min.
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
06.11.2025
2 min.
Komödiant macht Kunst: Otto Waalkes zeigt Bilder in Dresden
Auch in seiner Kunst kann Otto Waalkes nicht auf Humor verzichten: Im Dresdner Taschenbergpalais zeigt der Ostfriese ab Mitte November seine Bilder. (Archivbild)
Otto Waalkes zeigt ab Mitte November rund 150 seiner Gemälde in Dresden. Besucher erwartet eine Mischung aus Humor, Kunst und den berühmten Ottifanten.
Mehr Artikel