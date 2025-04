Dresdner Bischof: Ostern auch ein Fest der Perspektive

An Ostern feiern Christen die Auferstehung des gekreuzigten Jesus. Sie verbinden das mit Hoffnung und Zuversicht - gerade in Krisenzeiten.

Dresden.

Für den katholischen Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers ist Ostern das Fest der Auferstehung und zugleich ein Fest der Perspektive. "Denn wie wir auf die Welt blicken, verändert, was wir in ihr sehen", sagte er in seiner Osterbotschaft. Er warb dafür, tiefer zu sehen, im Schmerz nicht das Ende, sondern eine Wandlung, und im Dunkeln das Licht nicht zu vergessen.