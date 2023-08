Dresdner Blockhaus für Archiv der Avantgarden umgebaut

Dresden.

Nach fast vier Jahren Bauzeit ist das barocke Dresdner Blockhaus fertig saniert und zum Domizil eines privaten Kunstarchivs umgebaut. Es wird am 7. September feierlich den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden übergeben und damit zum "Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona", wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Der Freistaat investierte rund 29 Millionen Euro in das moderne Gebäude, das auch eine Forschungsplattform und Platz für Ausstellungen beherbergt.