Dresdner Brunnensaison wegen Sparzwang dezimiert

Springbrunnen, Wasserspiele und Fontänen zieren viele Dresdner Plätze und Parks. Die meisten werden im Frühling angestellt, die Brunnensaison reicht bis zum Herbst - darunter berühmte Kreationen.

Dresden.

Wegen des angespannten Haushalts bleiben die meisten städtischen Springbrunnen und Wasserspiele in Dresden in diesem Sommer trocken. Nach Rathausangaben gehen im April nur acht Anlagen in den Saisonbetrieb, weil aus Spargründen deutlich weniger Geld als üblich für diesen Bereich zur Verfügung steht und Investitionen in die Unterhaltung und Sicherheit städtischer Spielplätze und von zunehmenden Klimaveränderungen gestresste Bäume Vorrang haben. Der berühmte Pusteblumenbrunnen aus DDR-Zeiten im Stadtzentrum gehört zu denen, die wieder sprudeln dürfen - neben ganzjährig betriebenen Anlagen wie dem Artesischen Brunnen in der Neustadt.