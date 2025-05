Dresdner Eislöwen verpflichten Justin Braun

Knapp drei Wochen nach dem Aufstieg in die DEL verkünden die Dresdner Eislöwen die erste spektakuläre Verstärkung. Mit Justin Braun kommt ein ehemaliger NHL-Verteidiger zu den Sachsen.

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sorgen mit ihrer ersten Neuverpflichtung für die kommende Saison gleich für einen Paukenschlag. Wie der Aufsteiger in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) mitteilte, wechselt mit Verteidiger Justin Braun von den Straubing Tigers ein ehemaliger NHL-Star an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag für eine Saison.

Der 38-Jährige kann auf die Erfahrung von 961 Spielen in der besten Liga der Welt, der NHL, verweisen. Allein bei den San Jose Sharks absolvierte der Abwehrspieler zwischen 2012 und 2019 über 690 Partien, zudem lief er für die Philadelphia Flyers und New York Rangers auf, nahm als Nationalspieler für die USA 2012 an der Weltmeisterschaft teil.

Zum zweiten Mal Karriereende verschoben

Im Jahr 2023 hatte er seine Laufbahn eigentlich schon beenden wollen, folgte jedoch dem Lockruf aus der DEL und schnürte in den vergangenen beiden Spielzeiten die Schlittschuhe für die Straubing Tigers, mit denen er jeweils die Playoffs erreichte. Kürzlich verkündete er erneut sein Karriere-Ende, wollte ins Trainergeschäft einsteigen, hängt nun aber noch eine Spielzeit in Dresden an.

"Mit Justin bekommen wir einen erfahrenen Verteidiger, der die DEL bereits kennt und unserer Defensive mehr Stabilität geben wird. Letzte Saison hatte er durchschnittlich über zwanzig Minuten Eiszeit und die zweitbeste Plus-Minus-Statistik in Straubing", sagte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos. (dpa)