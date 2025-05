Dresdner Eislöwen verpflichten Torjäger Trevor Parkes

Mit München wurde Eishockey-Stürmer Trevor Parkes Meister und stand im Champions-League-Finale. Nach sieben Jahren wechselt der Kanadier jetzt zum Aufsteiger nach Dresden.

Dresden. Die Dresdner Eislöwen vermelden den erfahrenen Stürmer Trevor Parkes als nächsten prominenten Neuzugang. Der 34-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München zum Aufsteiger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison.

Der Kanadier war 2018 nach zwei Jahren in Augsburg an die Isar gewechselt. Mit den Münchnern absolvierte er 332 DEL-Partien sowie 38 Spiele in der Champions Hockey League. Dabei erzielte Parkes 128 Treffer, war bis Februar 2025 der Rekordtorschütze seines Clubs.

Mit München erreichte er als erste deutsche Mannschaft überhaupt das Finale der Champions League und gewann 2023 die deutsche Meisterschaft. In der abgelaufenen Spielzeit musste er wegen einer Knieverletzung komplett pausieren, ist aber seit Februar wieder voll im Training.

"Wir waren auf der Suche nach einem echten Torjäger und mit Trevor Parkes haben wir genau den gefunden", sagte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos in einer Club-Mitteilung. "Zudem besitzt er Führungsstärke und wird unserer Offensive wichtige Impulse geben. Wir sind überzeugt, dass er nach seiner Verletzung wieder zu alter Stärke zurückfinden wird."

Nach dem slowakischen Torhüter Julius Hudacek und dem ehemaligen NHL-Star Justin Braun ist es der dritte Neuzugang bei den Eislöwen. (dpa)