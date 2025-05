Dresdner Fans feiern friedlich beim Public Viewing

Dynamo Dresden hat es geschafft: Nach drei Jahren in Liga drei hat man den Aufstieg in der Tasche. Auch beim Public Viewing wird gefeiert.

Dresden. In Mannheim schafft Dynamo den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga, in Dresden feiern 4.300 Fans friedlich beim Public Viewing. In der Freilichtbühne Junge Garde tat auch die 0:1-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim der Stimmung keinen Abbruch.

Zu ausgelassenen Feiergesängen gesellten sich vereinzelt schwarz-gelbe Bengalos, auch der eine oder andere Knaller wurde gezündet. Im Allgemeinen war die Sicherheit aber zu jeder Zeit gewährleistet.

Zudem freuten sich die Anhänger, dass am Sonntag ab 12.00 Uhr am Terrassenufer eine große Aufstiegsparty steigen wird. Die Mannschaft wird gegen 14.00 Uhr in einem Paradetruck am Elbufer eintreffen. Dynamo kündigte bereits an: Es wird laut.

(dpa)