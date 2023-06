Dresdner Filmnächte gehen 2023 in Verlängerung

Dresden.

Die Dresdner Filmnächte am Elbufer dürfen in dieser Saison ihre Spielzeit ausweiten. Der Stadtrat stimmte nach Angaben der Veranstalter vom Samstag der Verlängerung um eine Woche zu. Möglich werde das dank des schnelleren Auf- und Abbaus der Spezialbühne am Fluss. Der Open-Air-Sommer mit Kino und Konzerten am Königsufer - mit der barocken Altstadt als Kulisse - beginnt am 22. Juni.