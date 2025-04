Dresdner Haltestellennamen zum Verkauf: Firmen können werben

Mit dem Angebot wollen die Verkehrsbetriebe eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen. Ein erster Kunde ist bereits gefunden.

Dresden.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bieten ab sofort die Namen von Haltestellen zum Verkauf an. Unternehmen oder Filialen in unmittelbarer Nähe zur jeweiligen Haltestelle können bei einem Startgebot in fünfstelliger Höhe pro Jahr eine Zusatzansage nach dem eigentlichen Namen ersteigern, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten. Angepasst werden demnach nur die Ansagen in den Fahrzeugen, die Schilder tragen weiterhin nur die bereits bekannten Namen.