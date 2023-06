Dresdner Musikfestspiele mit deutlichem Besucherplus

Die Dresdner Musikfestspiele haben in diesem Jahr deutlich mehr Besucherinnen und Besucher angezogen als im Vorjahr. Es kamen rund 60.000 Menschen zu den 63 Konzerten, wie die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der 32 Festivaltage mitteilten. 2022 waren es 42 000 Gäste bei 65 Konzerten gewesen. Damals hatte noch Corona die Organisation erschwert. Mit einer Auslastung von 91 Prozent und Ticketerlösen von 1,75 Millionen Euro knüpften die Dresdner Musikfestspiele nun wieder an das Niveau vor der Pandemie an. Der 46. Festspieljahrgang stand unter dem Motto "Schwarzweiss". (dpa)