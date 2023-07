Dresdner Oberbürgermeister macht für Macron Stadtführung

Dresdens Oberbürgerbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei seinem Besuch am kommenden Dienstag eine kleine Stadtführung bieten. Hilbert werde den Präsidenten an der Augustusbrücke in der Altstadt begrüßen und anschließend auf dem Weg zur Frauenkirche begleiten, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Macron will vor der Frauenkirche eine Rede halten. Anlässlich des Staatsbesuches wurde dafür ein europäisches Jugendfest unter dem Motto "Fête de L’Europe" organisiert. Vor und nach Macrons Ansprache sollen auf zwei Bühnen Bands spielen. Durch das Programm führt der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi, besser bekannt als "Alfons".

Hilbert sagte: "Seit 33 Jahren pflegen wir eine lebendige Städtepartnerschaft mit Straßburg. Viele gemeinsame Projekte verbinden Menschen unserer Stadt mit Frankreich." Auch ein Eintrag Macrons ins Goldene Buch von Dresden sei geplant. (dpa)