Dresdner Parkeisenbahn dampft in neue Saison

Die bekannte Kleinbahn fährt ab Sonntag wieder durch den Großen Garten. Auf der Mini-Bahnstrecke gibt es viel zu entdecken.

Dresden.

Die Dresdner Parkeisenbahn fährt ab Sonntag (13. April) wieder durch den Großen Garten. In der 75. Saison verkehren die kleinen Züge nach Angaben des Schlösserlandes Sachsen bis Ende Oktober jeweils mittwochs bis sonntags. Die Wagen werden von zwei Elektro-Loks über die 5,6 Kilometer lange Runde gezogen, bei guter Witterung kommt an Wochenenden und Feiertagen eine der Dampfloks zum Einsatz.

Zum 100. Geburtstag der beiden Dresdner Dampfloks "Lisa" und "Moritz" am 6. und 7. September dampfen beide Kleinbahnen durch den Großen Garten - zusammen mit einer dritten Dampflok gleicher Bauart, die dafür extra aus Leipzig anreist.

Die fünf Bahnhöfe wurden nach Angaben der Schlösserverwaltung gestrichen und umgestaltet, auch die jungen Eisenbahner tragen neue Uniformen. 170 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren lernen bei der Parkeisenbahn, wie ein Eisenbahnbetrieb technisch und organisatorisch funktioniert. Die Kinder und Jugendlichen sind dabei etwa Zugbegleiter, Fahrdienstleiter oder verkaufen Tickets.

Die 1950 in Betrieb genommene Schmalspurbahn ist eine der ältesten ihrer Art in Deutschland und war die erste Pioniereisenbahn nach sowjetischem Vorbild in der DDR. (dpa)