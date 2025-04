Dresdner Politikforscher: Bundestagswahl zeigt fundamentalen Kulturwandel

Arbeiter wenden sich einer Partei zu, die nicht ihre Interessen vertritt. Die CDU ist in einem Dilemma gefangen, das sie nicht auflösen kann – weil sie immer verliert. Und die nächste Apotheke kann wahlentscheidend sein.

Die Frage dürfte so alt sein wie das allgemeine Wahlrecht: Warum stimmen Menschen bei der Bundestagswahl so ab, wie sie es tun? An Antworten hat sich nun das politikwissenschaftliche Midem-Forum an der TU Dresden versucht und eine Studie vorgelegt. Aus der Arbeit der Forscher Maik Herold und Steven Schäller wird klar: Das Gedächtnis der Wähler...