Dresdner Polizei ermittelt zu Einbruch im Grünen Gewölbe

Dresden.

Auch nach der Verurteilung von fünf Haupttätern des Einbruchs ins Grüne Gewölbe in Dresden ermittelt die Polizei in dem Fall weiter. Die Sonderkommission "Epaulette", die nach dem aufsehenerregenden Coup vor vier Jahren gebildet worden war, bestehe weiterhin, allerdings mit weniger Personal. Fünf Kriminalisten des Einbruchskommissariats nähmen weiterhin Hinweise auf, teilte die Polizei am Freitag mit.