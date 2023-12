Dresdner Residenzschloss wieder mit Renaissance-Loggia

Seit Jahrzehnten wird an der Wiederherstellung des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Residenzschlosses in Dresden gearbeitet. Nun ist ein weiteres Architektur-Highlight rekonstruiert.

Dresden.

Nach sieben Jahren ist die farbliche Gestaltung der Renaissance-Loggia am Dresdner Residenzschloss vollendet. An der Rückwand des nun komplett rekonstruierten viergeschossigen Altans entstand nach Angaben des Finanzministeriums vom Freitag eines der größten Renaissancefresken nördlich der Alpen wieder. Die biblischen Motive bilden dabei einen farbigen Kontrast zu den schwarz-weißen Sgrafitti - nach historischer Technik in Putz gekratzte Kunst - der Fassaden im Großen Schlosshof, wie vor 500 Jahren. Bei den biblischen Motiven handelt es sich um "Bekehrung des Paulus", "Saba vor dem Thron Salomons" und "Christi mit den Heiligen Drei Königen".