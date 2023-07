Dresdner S-Bahn: Verfahren zur Qualitätsverbesserung

Dresden.

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Deutsche Bahn haben nach eigenen Angaben ein Verfahren zur Qualitätsverbesserung der Dresdner S-Bahn eingeleitet. "Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem die Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenplanes, der im Kern auf eine verstärkte Ausbildung von Personal setzt", teilte der Verkehrsverbund am Dienstag auf Anfrage mit. Am Sonntag hatte der Fahrgastverband Pro Bahn deutliche Kritik an der "mangelhaften Betriebsqualität" bei der Dresdner S-Bahn geübt.