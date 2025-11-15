Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg.
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Dresdner SC feiert Arbeitssieg in Hamburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind ihrer Favoritenrolle bei Aufsteiger Hamburg gerecht geworden. Eine Galavorstellung aber liefert der Pokal-Viertelfinalist nicht ab.

Hamburg.

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben in der Bundesliga ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger ETV Hamburger Volksbank Volleys erfüllt. Das Team von Alexander Waibl hatte zwischenzeitlich jedoch einige Mühe, musste einen Satz abgeben, setzte sich am Ende mit 3:1 (25:17, 25:19, 31:33, 25:14) durch.

Gegen die engagiert und mutig agierenden Gastgeberinnen konnte der Favorit aus Dresden vor 691 Zuschauern den ersten Satz noch deutlich für sich entscheiden. Im zweiten Abschnitt leisteten die Hamburgerinnen um die ehemalige Beachspielerin Leonie Körtzinger schon deutlich mehr Widerstand und als die Gäste im dritten Durchgang immer mehr Fehler produzierten und sehr passiv agierten, packte der Aufsteiger die Chance beim Schopf. 

Die Hanseatinnen wehrten in der umkämpften Schlussphase einen gegnerischen Matchball ab und nutzten selbst den achten Satzball zum 1:2-Anschluss. Im vierten Durchgang aber legten die Dresdnerinnen eine Schippe drauf, spielte in allen Bereichen konzentrierter und druckvoller und minimierte die Fehler. Nach 103 Minuten verwandelte Marta Levinska, die auch zur wertvollsten DSC-Spielerin gekürt wurde, den Matchball zum verdienten Sieg. (dpa)

