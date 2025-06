Dresdner Schlössernacht lädt zur 15. Ausgabe

Rock, Swing, Indie-Pop, Samba, House Music - das Programm lockt mit einem vielfältigen Musikangebot vor der Schlösserkulisse.

Dresden.

Bereits zum 15. Mal lädt die Dresdner Schlössernacht Musikfans an den Elbhang. In den Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und der Sommerwirtschaft Saloppe entsteht dafür am 19. Juli wieder eine Open-Air-Kulturlandschaft. Ein Großteil der Tickets ist laut Angaben der Veranstalter bereits verkauft. Maximal 6.000 Besucher können demnach das Festgelände aus Gründen des Denkmalschutzes gleichzeitig besuchen.