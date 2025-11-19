Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei warnt immer wieder vor Betrugsmaschen und unseriösen Finanzplattformen im Internet. (Symbolbild)
Die Polizei warnt immer wieder vor Betrugsmaschen und unseriösen Finanzplattformen im Internet. (Symbolbild) Bild: Uli Deck/dpa
Die Polizei warnt immer wieder vor Betrugsmaschen und unseriösen Finanzplattformen im Internet. (Symbolbild)
Die Polizei warnt immer wieder vor Betrugsmaschen und unseriösen Finanzplattformen im Internet. (Symbolbild) Bild: Uli Deck/dpa
Sachsen
Dresdner Senioren verlieren im Internet hohe Geldsumme
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lockangebote mit Traumrenditen kosten zwei Männer ein Vermögen. Innerhalb weniger Stunden fallen beide auf professionelle Betrüger herein – und verlieren insgesamt fast eine Viertelmillion Euro.

Dresden.

Online-Betrüger haben zwei Senioren in Dresden um knapp 250.000 Euro gebracht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in beiden Fällen und ruft einmal mehr dazu auf, Werbung, die besonders hohe Renditen verspricht, kritisch zu betrachten. Zudem solle man weder persönliche Daten preisgeben noch Fremden den Zugriff auf technische Geräte erlauben, hieß es.

Doch genau dies tat ein 83-Jähriger aus dem Stadtteil Seidnitz am Dienstag. Durch eine vermeintliche Fernsehsendung wurde er auf eine Geldanlage aufmerksam, in die er investierte. Kurz darauf meldete sich ein Unbekannter telefonisch, drängte ihn zu weiteren Einzahlungen und erhielt schließlich Zugriff auf den Computer des Mannes. Darüber wurden mehrere Transaktionen ausgeführt. Insgesamt verlor der Senior auf diese Weise rund 170.000 Euro.

In einem weiteren Fall investierte ein 65-Jähriger aus dem Stadtteil Pieschen nur wenige Stunden später 130.000 Euro über eine sogenannte Tradingplattform, die den Handel mit Wertpapieren ermöglicht. Als der 65-Jährige sein Geld zurückverlangte, forderten ihn Unbekannte zur Begleichung einer angeblichen Steuerschuld von 100.000 Euro auf. So entstand ihm ein finanzieller Schaden von 71.000 Euro, bis er die Polizei informierte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
1 min.
Telefonbetrüger erbeuten 30.000 Euro von Dresdner Seniorin
Mit einem Schockanruf betrügen Kriminelle eine Frau in Dresden. (Symbolbild)
In Dresden wird eine 82-Jährige mit einem Schockanruf betrogen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.
13:35 Uhr
1 min.
ZDF-Reportage zeigt Alltag im Dresdner Stadtteil Prohlis
Eine ZDF-Reportage begleitet Menschen in Prohlis durch ihren Alltag. (Symbolbild)
Wie erleben die Menschen in Prohlis ihren Alltag? Die ZDF-Reportage begleitet Bewohner und zeigt, was den Stadtteil trotz Herausforderungen besonders macht.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel