Dresdner Stadtportal nach Cyberangriff wieder erreichbar

Mit einer Flut an Anfragen überschwemmen Angreifer die IT-Systeme der Stadt Dresden. Die Homepage der Stadt ist lange Zeit nicht erreichbar - nun ist sie wieder online.

Dresden. Das Dresdner Stadtportal ist nach einem Cyberangriff wieder erreichbar. Seit Donnerstagabend sei die Internetseite wieder vollumfänglich online, teilte die Landeshauptstadt Dresden mit. "Auch alle damit verbundenen Anwendungen für die interne Arbeit der Stadtverwaltung funktionieren wieder." Damit stünden den Bürgerinnen und Bürgern die Online-Dienstleistungen wie gewohnt zur Verfügung, hieß es.

Die sächsische Landeshauptstadt war am Mittwochmorgen Ziel eines Cyberangriffs geworden. Um die städtischen IT-Systeme zu schützen, war die Seite vom Netz genommen worden. "Der Eigenbetrieb IT steht mit dem Cyberabwehrzentrum des Landes Sachsen sowie dem Landeskriminalamt in Verbindung", teilte die Stadt mit.

Wer die Angreifer sind, ist noch unklar. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Bei einem DDoS-Angriff wird eine Website oder ein Dienst durch eine Reihe von Bots oder ein Botnet mit Anfragen und Datenverkehr überschwemmt. (dpa)