Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Eine mobile Fahrzeugsperre steht auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Eine mobile Fahrzeugsperre steht auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Der Dresdner Striezelmarkt ist bis zum 24. Dezember geöffnet.
Der Dresdner Striezelmarkt ist bis zum 24. Dezember geöffnet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Hell erleuchtet ist ein überdimensionaler Schwibbogen auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Eine mobile Fahrzeugsperre steht auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung.
Eine mobile Fahrzeugsperre steht auf dem 591. Dresdner Striezelmarkt zur Eröffnung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Der Dresdner Striezelmarkt ist bis zum 24. Dezember geöffnet.
Der Dresdner Striezelmarkt ist bis zum 24. Dezember geöffnet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Dresdner Striezelmarkt zum 591. Mal eröffnet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor dem ersten Advent öffnet mitten in Dresden wieder der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Zehntausende strömen in den kommenden Wochen täglich dorthin - mit Auswirkungen auf den Verkehr.

Dresden.

Bei winterlichen Temperaturen und ein wenig Schnee hat der berühmte Dresdner Striezelmarkt zum 591. Mal seine Tore geöffnet. Neben Pyramide, Riesenrad und Schwibbogen stehen in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter mehr als 200 Stände bereit. Traditionell wurde der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche und dem Anschnitt des ersten Dresdner Christstollens auf dem Altmarkt eröffnet. 

Neben sächsischem Kunsthandwerk gibt es demnach wieder Stollenbäckereien, Chöre und Puppentheater. Ein Highlight ist laut den Veranstaltern die Große Bergparade am 20. Dezember mit mehr als 500 Trachtenträgern und Musikern, die erstmals seit 2011 wieder in der Landeshauptstadt gastiert. Bis zum 24. Dezember erwartet die Stadt täglich rund 90.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Striezelmarkt.

Einschränkungen im Straßenverkehr

Während Altmarkt und Neumarkt erneut mit einem Zufahrtsschutz gesichert sind, wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen auf den städtischen Konzessionsmärkten verbessert. Dadurch komme es zu spürbaren Verkehrseinschränkungen, sagte der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, Steffen Rietzschel. Um den Verkehr zu entlasten, fährt an den Adventswochenenden wie im vergangenen Jahr die zusätzliche Tramlinie 20 vom Ostragehege zum Altmarkt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Das erwartet Besucher auf dem Dresdner Striezelmarkt
Glühwein auf dem Dresdner Striezelmarkt kostet laut einem Händler so viel wie im vergangenen Jahr.
Über 200 Händler und Millionen Gäste aus aller Welt: Der Aufbau des ältesten Weihnachtsmarktes in Deutschland ist fast fertig. Neben bekannten Traditionen kommt eine große Parade zurück in die Stadt.
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
11.11.2025
2 min.
Dresden will Sicherheit auf Weihnachtsmärkten stärken
Auch die Weihnachtsmärkte rund um den Striezelmarkt sollen besser geschützt werden.
Während in Magdeburg noch über Sicherheitskonzepte diskutiert wird, hält der Dresdner Striezelmarkt an seinen Plänen fest. Auch andere Weihnachtsmärkte in der Stadt sollen besser geschützt werden.
Mehr Artikel